Trump: ataque a redutos do Estado Islâmico na Síria foi muito bem sucedido

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o ataque a redutos do Estado Islâmico (ISIS) na Síria que ordenou foi muito bem sucedido. "Atingimos todos os alvos perfeitamente e estamos restaurando a paz através da força", afirmou em discurso realizado na noite de sexta-feira, 19, na Carolina do Norte.

Ele reiterou que o ataque foi feito em retaliação a às mortes de dois soldados do Exército norte-americano mortos em um ataque terrorista na parte central do país no último sábado, 13. "Atingimos os bandidos do ISIS na Síria que estavam tentando se reagrupar após sua dizimação pela administração Trump", completou.

O republicano também voltou a atribuir a si mesmo a resolução de guerras dizendo ter "criado a paz no Oriente Médio" a partir do acordo em Gaza e um suposto acordo nuclear com o Irã.

Tarifas e farmacêuticas

O mandatário também voltou a dizer que "tarifa" era sua palavra preferida e que ameaçou usá-las para obter um acordo com grandes farmacêuticas americanas para reduzir os preços de medicamentos no país, conforme já havia anunciado em coletiva na Casa Branca.

"Tínhamos preços que eram 10 vezes mais altos do que os preços que estavam cobrando em Londres e em Paris e em todos os lugares", disse ao citar quedas de até 600% nos preços de remédios por meio do novo acordo.

Segundo Trump, a negociação envolveu aumentos nos preços de medicamentos em países europeus que, se negassem o ajuste, seriam alvo de tarifas para exportar todos os seus produtos para os Estados Unidos, disse citando a França como exemplo.

Eleições legislativas