Trump assina memorando para rever calendário de vacinação infantil, sem vacina de Hepatite B

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 05, que o Comitê de Vacinas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) tomou uma "decisão muito boa" de encerrar a recomendação de vacina contra Hepatite B para bebês.

Segundo Trump, não há necessidade da vacinação em crianças, pois a Hepatite B é "uma doença que é principalmente transmitida sexualmente ou através de agulhas contaminadas".

"Muitos pais e cientistas têm questionado a eficácia desse 'calendário', assim como eu! É por isso que acabei de assinar um Memorando Presidencial direcionando o Departamento de Saúde e Serviços Humanos a 'ACELERAR' uma avaliação abrangente dos calendários de vacinas de outros países ao redor do mundo, e alinhar melhor o calendário de vacinas dos EUA, para que finalmente esteja enraizado no Padrão Ouro da Ciência e no BOM SENSO!", escreveu ele na Truth Social.

Se os CDCs determinarem que as práticas de outros países são superiores às recomendações atuais dos EUA, os órgãos americanos serão instruídos a atualizar o calendário básico de vacinas infantis, informou a Casa Branca.