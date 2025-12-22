Trump aprova plano para construir 2 novos navios de guerra em meio à tensões com Venezuela

O presidente dos EUA, Donald Trump, informou nesta segunda-feira, 22, que aprovou um plano para a Marinha americana começar a construir dois novos navios de guerra, visando a supremacia e a segurança do país.

"Começaremos com dois navios e se transformará em dez e, finalmente, em 20 ou 25", disse Trump em coletiva com o secretário de Guerra, Pete Hegseth, o secretário de Estado, Marco Rubio, e do secretário da Marinha, John Phelan. "Teremos maiores novos navios de guerra do mundo; vamos fazer a Marinha americana mais forte do que nunca", acrescentou.

Segundo Trump, os EUA usarão a US Steel para construir os novos navios de guerra, além de negociar com outras empresas que administram estaleiros navais. "Discutiremos os dividendos; queremos que sejam destinados à criação de instalações. Não queremos que os executivos distribuam dividendos e façam recompras e depois digam que não têm dinheiro para as fábricas", enfatizou.

Para acelerar os processos, o republicano afirmou que discutirá os cronogramas de produção, pois eles estão "muito lentos", além de penalizar empresas que não estiverem apresentando um bom desempenho. "Empresas precisam gastar dinheiro para produzir aviões e outros equipamentos agora", adicionou.