Trump anuncia que autorizará venda à China de semicondutores de IA da Nvidia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (8) que havia chegado a um acordo com seu par chinês, Xi Jinping, para permitir que a gigante americana Nvidia exporte semicondutores avançados de inteligência artificial para a China.

O anúncio marca uma mudança significativa na política americana de exportação de chips de IA avançada, que o governo do antecessor de Trump, Joe Biden, tinha restringido consideravelmente por motivos de segurança nacional relacionados com as aplicações militares chinesas.

Em uma publicação em sua plataforma Truth Social, Trump afirmou ter comunicado a Xi que Washington autorizaria a Nvidia a enviar suas unidades de processamento gráfico (GPU) H200 a "clientes aprovados na China e em outros países, sob condições que permitam uma sólida segurança nacional".

"O presidente Xi respondeu positivamente! Serão pagos aos Estados Unidos 25%", escreveu Trump, sem proporcionar mais detalhes sobre o funcionamento do mecanismo de pagamento.

Trump criticou o enfoque de Biden. "Obrigava nossas grandes empresas a gastarem bilhões de dólares na produção de produtos 'degradados' que ninguém queria, uma ideia terrível que brecou a inovação e prejudicou o trabalhador americano", indicou.

Nessa declaração, o republicano se referia ao requisito imposto pelo governo Biden às empresas de microprocessadores de criar versões modificadas e menos potentes especificamente para o mercado chinês. Esses chips tinham capacidades reduzidas -- por exemplo, velocidades de processamento mais baixas -- para cumprir com as regras de controle de exportações.

Trump afirmou que sua decisão busca "apoiar o emprego americano, fortalecer a indústria manufatureira americana e beneficiar os contribuintes americanos".

O presidente enfatizou que os chips mais avançados da Nvidia -- a série Blackwell e os próximos processadores Rubin -- não estão incluídos no acordo e continuam sendo disponíveis apenas para clientes americanos.

Sob as restrições da era Biden, a exportação à China dos GPU H200 e de outros chips avançados similares foi bloqueada. Lançados inicialmente no segundo trimestre de 2024, os H200 estão cerca 18 meses atrasados em relação aos produtos de vanguarda da companhia.

As unidades de processamento gráfico (GPU) são utilizadas para treinar os modelos de IA que constituem a base da revolução da IA generativa iniciada com o lançamento de ChatGPT em 2022.

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos está preparando os últimos detalhes de implementação, e Trump afirmou que "o mesmo enfoque será aplicado a AMD, Intel e outras grandes empresas americanas".

O anúncio acontece em meio às tensões comerciais entre Washington e Pequim, que competem pelo domínio da tecnologia de inteligência artificial.

O diretor-executivo da Nvidia, Jensen Huang, pressionou intensamente a Casa Branca para que revertesse a política da era Biden, apesar da oposição considerável em Washington a fornecer às empresas chinesas o acesso a semicondutores.