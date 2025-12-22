Trump anuncia nova classe de navios de guerra dos EUA com o seu nome

Republicano conversou com jornalista em sua residência particular em Mar-a-Lago, na Flórida ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na segunda-feira (22) uma nova classe de navios de guerra que receberá seu nome.

— Serão os maiores navios de guerra da história do nosso país, os maiores navios de guerra já construídos na história do mundo — disse o republicano sobre os navios da classe Trump.

O norte-americano ainda projetou o desempenho dos novos modelos:

— Mais rápidos e cem vezes mais poderosos do que o maior navio de guerra já construído pelos EUA.

O projeto terá início com a construção de dois exemplares, mas poderá ser expandido para produzir entre 20 e 25 novas embarcações, segundo o g1.

O anúncio foi feito a jornalistas, na casa particular de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida. O presidente dos EUA revelou que planeja reunir empresários da área de defesa para discutir os atrasos na produção de equipamentos militares.