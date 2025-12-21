Trump anuncia apoio a executivo republicano após aliada desistir de concorrer ao governo de NY

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que está endossando o executivo republicano do Condado de Nassau, Bruce Blakeman, para governador na corrida de Nova York, apenas um dia depois que a aliada de longa data do presidente, a deputada Elise Stefanik, anunciou que estava suspendendo sua candidatura.

Stefanik anunciou na sexta-feira que está suspendendo sua campanha para governadora e não buscará a reeleição para o Congresso. Ao anunciar sua decisão, disse que queria evitar uma "primária republicana desnecessária e prolongada".

Trump, na segunda-feira, em meio a relatos de que Blakeman entraria na corrida, recusou-se a tomar partido na corrida primária quando questionado sobre Blakeman e Stefanik, em vez disso, disse aos repórteres: "Ele é ótimo, e ela é ótima. Ambos são ótimas pessoas."

Blakeman, o executivo do Condado de Nassau, ganhou atenção por defender uma política que proíbe atletas transgêneros de usar instalações esportivas do condado.