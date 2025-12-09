Trump ameaça México com novas tarifas em disputa por água

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou, nesta segunda-feira (8), impor novas tarifas aos produtos mexicanos caso o país vizinho não forneça mais água aos Estados Unidos em virtude de um acordo bilateral de distribuição.

Trump acusou o México de violar um tratado de 1944 segundo o qual os Estados Unidos compartilham água do rio Colorado em troca de água do rio Bravo, que atravessa a fronteira comum de 3.150 quilômetros.

"O México continua violando nosso tratado integral sobre a água", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, ao exigir que o país vizinho proporcione mais de 200 milhões de metros cúbicos de água aos Estados Unidos até o fim do ano, caso contrário enfrentará uma tarifa adicional de 5% sobre as exportações mexicanas.

"Quanto mais tempo o México demorar para liberar a água, mais prejudicará nossos agricultores", acrescentou o presidente.

O tratado obriga os Estados Unidos a enviarem todos os anos 1,85 bilhão de metros cúbicos de água do rio Colorado (oeste) ao México.

Por sua vez, o México deve enviar aos Estados Unidos 432 milhões de metros cúbicos de água do rio Bravo (leste), chamado de Rio Grande no lado americano.

Mas o México está atrasado com seu compromisso e acumula um déficit de mais de 1 bilhão de metros cúbicos nos últimos cinco anos, segundo Washington.

"Essa violação prejudica gravemente nossas belas colheitas e o gado do Texas", escreveu o presidente republicano nesta segunda-feira.

É uma situação "muito injusta para nossos agricultores americanos, que têm grande necessidade dessa água", acrescentou.

Horas antes, Trump havia anunciado um plano de ajuda de 12 bilhões de dólares (cerca de 65 bilhões de reais) aos agricultores americanos afetados pelas consequências das tarifas impostas a seus parceiros comerciais.

A nova ameaça ao México ocorre após vários diálogos nas últimas semanas entre Trump e sua contraparte mexicana, Claudia Sheinbaum.

Até agora, a presidente tem conseguido que Trump aceite não impor tarifas às exportações mexicanas, das quais 80% são destinadas aos Estados Unidos.

Em troca, o governo mexicano enviou militares à fronteira compartilhada e multiplicou as prisões para deter o tráfico de drogas aos Estados Unidos.