Trump afirma que qualquer país envolvido com o tráfico de drogas para os EUA pode ser alvo de ataque

Declaração foi dada em coletiva de imprensa após reunião de gabinete. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que qualquer país envolvido com o tráfico de drogas para os Estados Unidos pode ser alvo de ataques, não apenas a Venezuela.

— Qualquer um que fabrique isso (drogas) e venda para o nosso país está sujeito a ataques. Não apenas a Venezuela — disse o republicano, de acordo com O Globo.

A declaração foi dada em coletiva de imprensa, após uma reunião de gabinete que discutiu as ações militares na América Latina.

Desde setembro, a Casa Branca tem realizado ações militares no Caribe, próximo à Venezuela. O alvo, segundo o Pentágono, são os cartéis do narcotráfico na América Latina, na chamada Operação Lança do Sul.

Atualmente, os EUA contam com 15 mil soldados e oficiais na região, além de aeronaves de combate e navios de guerra, como o porta-aviões USS Gerald Ford, o maior da Marinha americana.

Desde setembro, o país já destruiu 21 barcos, deixando 83 mortos, acusados de narcotráfico.