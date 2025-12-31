Trump abandona pressão para o envio da Guarda Nacional para Chicago, Los Angeles e Portland

O presidente Donald Trump disse que está abandonando - por enquanto - sua tentativa de enviar tropas da Guarda Nacional para Chicago, Los Angeles e Portland, uma medida que ocorre após obstáculos legais impedirem o esforço.

Em uma postagem nas redes sociais na quarta-feira, Trump disse que está retirando as tropas da Guarda por enquanto. "Voltaremos, talvez de uma forma muito diferente e mais forte, quando o crime começar a aumentar novamente - Apenas uma questão de tempo!" escreveu.

As tropas já haviam deixado Los Angeles depois que o presidente as enviou no início deste ano como parte de uma repressão mais ampla ao crime e à imigração. Elas foram enviadas para Chicago e Portland, mas nunca chegaram às ruas, diante dos desafios legais.

O presidente fez da repressão ao crime nas cidades um ponto central de seu segundo mandato - e tem cogitado a ideia de invocar a Lei da Insurreição para impedir que seus oponentes usem os tribunais para bloquear seus planos. (COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS)