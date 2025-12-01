Tribunal de apelações inflige nova derrota a Trump por tentativa de nomear procuradora

Um tribunal de apelações dos Estados Unidos encerrou nesta segunda-feira (1º) a tentativa do presidente Donald Trump de evitar o processo habitual de confirmação pelo Senado e nomear sua ex-advogada pessoal para um cargo de procuradora federal.

Um painel de três juízes decidiu por unanimidade que Alina Habba, de 41 anos, vinha atuando ilegalmente como procuradora dos Estados Unidos para o Distrito de Nova Jersey.

Foi a segunda vez em uma semana que um tribunal federal determinou que um procurador nomeado por Trump foi indicado de forma ilegal.

A decisão da semana passada levou à anulação de processos criminais apresentados contra dois adversários políticos de Trump: o ex-diretor do FBI James Comey e a procuradora-geral de Nova York Letitia James.

Nesse caso, o juiz distrital Cameron Currie desqualificou Lindsey Halligan, nomeada por Trump, como procuradora para o Distrito Leste da Virgínia e anulou as acusações contra Comey e James.

Os procuradores federais estão sujeitos à confirmação do Senado.