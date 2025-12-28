Trem de passageiros se acidenta no sul do México

Um trem com 241 passageiros e nove tripulantes a bordo se acidentou, neste domingo (28), no estado de Oaxaca (sul), informou a Marinha mexicana, que opera a ferrovia, sem reportar mortos ou feridos até o momento.

A entidade informou, em um comunicado, que "ocorreu o descarrilamento da máquina principal" do trem e que "é fornecida atenção imediata aos usuários".

O trem acidentado, denominado Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec, liga o Golfo do México ao Pacífico e costuma transportar carga e passageiros. A ferrovia foi inaugurada em 2023.

Trata-se de uma das obras de infraestrutura mais importantes do governo do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como parte de uma estratégia para impulsionar o desenvolvimento econômico no sudeste do México.

A Marinha informou, ainda, que vai ampliar a informação sobre o acidente quando tiver "dados confirmados e completos".

O governador de Oaxaca, Salomón Jara, disse que o acidente ocorreu entre as cidades de Chivela e Nizanda, e que seu governo está dando a atenção necessária aos afetados.

"O pessoal da coordenação estatal de Proteção Civil e Gestão de Riscos, Polícia viária estatal e ambulâncias já estão fornecendo apoio", informou no X, embora tampouco tenha dado um número de mortos ou feridos.