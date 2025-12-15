Transbordamento de rio deixa 20 mortos e dezenas de desaparecidos na Bolívia

Pelo menos 20 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas após o transbordamento do rio Piraí no leste da Bolívia no fim de semana, segundo um novo balanço oficial divulgado nesta segunda-feira (15).

Um relatório inicial divulgado no sábado indicava três mortes em El Torno, o município mais atingido pelas enchentes.

"Infelizmente, [os números oficiais] apontam para 20 mortos. Temos dezenas de desaparecidos", disse o vice-ministro da Defesa Civil, Alfredo Troche, em entrevista à Rádio Panamericana.

Fortes chuvas fizeram o rio transbordar e as consequentes inundações afetaram as comunidades de El Torno e Colpa Bélgica, nos arredores da cidade de Santa Cruz. Mais de 2.000 famílias foram afetadas, acrescentou Troche.

Algumas pessoas ficaram ilhadas em telhados e copas de árvores em busca de refúgio, segundo autoridades municipais.

"Meu filho acabou dormindo no telhado", disse à AFP Elia Castro, uma professora de El Torno.

Seu filho, preso em um centro de detenção de menores, teve de alcançar as partes altas do edifício, junto com mais de uma centena de detentos.

As equipes de resgate intensificaram a busca por desaparecidos, em meio à previsão de novas chuvas.

- Crise -

Durante o fim de semana, o presidente Rodrigo Paz convocou um "gabinete de crise", composto por ministros e autoridades policiais e militares.

Ele alertou que as chuvas persistiriam e que o país enfrentaria uma "situação muito complexa".

"Nestes primeiros dias da estação chuvosa, batemos todos os supostos recordes dos últimos 100 anos", advertiu o presidente, que assumiu o cargo em 8 de novembro.

Brigadas de resgate ainda trabalham para retirar as pessoas que permanecem no local. No domingo, 281 pessoas foram evacuadas, segundo a Defesa Civil.

"Há muita gente afetada. A água destruiu muitas fazendas, povoados inteiros. Precisamos de ajuda", disse à AFP Jorge Trelles, caminhoneiro em El Torno.

O Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia (Senamhi) da Bolívia ainda mantém alerta vermelho na região, por "elevações repentinas com alta probabilidade de transbordamentos" no rio Piraí, em Santa Cruz.

Também alertou para transbordamentos muito prováveis no rio Maniquí, na região amazônica de Beni, ao norte do país.

A temporada de chuvas na Bolívia geralmente começa em novembro e se estende até abril do ano seguinte. A última, que começou em novembro de 2024 e terminou em abril de 2025, deixou um total de 51 mortos, de acordo com dados oficiais.