Tiktoker atropela homem durante live e é presa após denúncias de usuários nos EUA

Uma tiktoker americana conhecida como Tea Tyme foi presa nesta terça-feira, 23, após atropelar um homem de 59 anos durante uma live (transmissão ao vivo) no aplicativo, segundo informações do jornal britânico The Guardian. O crime teria acontecido em Zion, cidade da região metropolitana de Chicago (EUA), no dia 3 novembro.

A criadora de conteúdo, cujo nome verdadeiro é Tynesha McCarty-Wroten, de 43 anos, é acusada de homicídio culposo e uso agravado de um dispositivo de comunicação resultando em morte, segundo registros da prisão. Ela está detida sem fiança.

A transmissão ao vivo mostram Tynesha dirigindo quando um forte barulho pode ser escutado.

"Merda. Acabei de atropelar alguém", gritou ela ao telefone. Ouve-se ainda uma criança que aparentemente estava no veículo com ela, perguntando repetidamente "o que foi isso?" antes que a transmissão terminasse abruptamente.

A vítima é Darren Lucas, que voltava do trabalho para casa em novembro, de acordo com o departamento de polícia de Zion, Illinois. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde morreu devido aos ferimentos.

A TikToker ligou para a polícia e permaneceu no local até as autoridades chegarem. Ela informou que o sinal estava verde quando o homem atravessou na sua frente e disse que não teria conseguido parar a tempo. Ela também se recusou a deixar a polícia examinar seu celular, segundo informações da NBC News.

O uso de drogas e álcool foi descartado e Tynesha foi inicialmente liberada sem acusações.

No entanto, as imagens das câmaras de vigilância mostravam que, na verdade, o semáforo estava vermelho e a vítima tinha prioridade para atravessar, de acordo com o The Guardian.

Dias após o acidente, a polícia descobriu que ela estava usando o celular durante o momento do acidente. As autoridades policiais também confirmaram a presença de uma criança de 8 anos no carro.

"A família e eu estamos felizes em ver a justiça sendo feita", disse o genro de Lucas, Chris King, ao jornal britânico The Guardian após a prisão da tiktoker.

Denúncia foram feitas por usuários do Tiktok

Nos dias seguintes ao acidente, diversos usuários do Tiktok entraram em contato para informar sobre o vídeo que supostamente mostrava Tynesha transmitindo ao vivo enquanto dirigia no momento do acidente, disse a polícia de Zion em um comunicado.

Durante a investigação, a criadora de conteúdo pediu por doações nas redes sociais para ajudá-la a tirar uma "licença para cuidar da saúde mental", mas recebeu diversas críticas nos comentários do vídeo.