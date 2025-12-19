TikTok assina acordo para vender operação da empresa nos Estados Unidos

Transação deve ser concluída em até 120 dias. prima91 / adobe.stock.com

O TikTok anunciou, nesta quinta-feira (18), um acordo de joint venture com investidores — o que permitirá que a plataforma continue operando nos Estados Unidos, afastando a ameaça de banimento, segundo a imprensa norte-americana.

De acordo com um memorando interno citado pela Bloomberg e Axios, o CEO da ByteDance, Shou Chew, confirmou a parceria com as empresas Oracle, Silver Lake e MGX para a criação de um grupo da rede social no país, nomeado TikTok USDS Joint Venture LLC. O grupo será responsável pela proteção e moderação dos conteúdos na rede.

O acerto confirma, em grande parte, o anúncio feito pela Casa Branca em setembro. Na ocasião, o governo norte-americano afirmou que a joint venture atenderia às exigências da lei de 2024, que previa a proibição do aplicativo caso a ByteDance permanecesse como acionista majoritária.

A legislação foi criada para evitar que o governo chinês tivesse acesso a dados de usuários norte-americanos — suspeita levantada ainda no primeiro mandato de Donald Trump, mas nunca comprovada.

O prazo para a venda das operações do TikTok nos Estados Unidos terminou na terça-feira (16), após três prorrogações concedidas pelo governo Trump.

Segundo documento obtido pela agência de notícias Reuters, empresas dos Estados Unidos terão 50% de participação em um consórcio de novos investidores. Outros 30,1% do TikTok USDS ficarão com afiliadas de investidores já ligados à ByteDance, enquanto 19,9% permanecerão com a controladora chinesa.