Tesouro dos EUA sanciona cartel mexicano Santa Rosa de Lima e seu líder

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou nesta quarta-feira, 17, o cartel de Santa Rosa de Lima, que obtém a grande maioria de sua receita ilícita do roubo de combustível e petróleo no estado mexicano de Guanajuato.

"O conflito violento entre o Santa Rosa de Lima e o notório cartel mexicano Jalisco Nueva Generación pelo controle de combustível na região tornou o estado um dos mais mortíferos do México", disse o departamento em comunicado.

Segundo o Tesouro, as atividades do Santa Rosa de Lima ajudam a viabilizar um mercado negro de energia transfronteiriço, prejudicam empresas legítimas de petróleo e gás natural dos EUA e privam o governo mexicano de receitas críticas. O OFAC também sancionou José Antonio Yépez Ortiz, líder da organização.

"O presidente Donald Trump fez uma promessa de buscar a eliminação total dos cartéis de drogas para proteger o povo americano", afirmou o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. "Sob minha direção, o departamento está cortando agressivamente esses criminosos do sistema financeiro dos EUA. Não importa onde ou como os cartéis estão fazendo e lavando dinheiro, nós vamos encontrar e vamos parar."