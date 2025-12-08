Terremoto de magnitude 7,6 atinge Japão e ativa alerta de tsunami

Um poderoso terremoto de magnitude 7,6 atingiu a costa norte do Japão nesta segunda-feira (8). A imprensa local relatou feridos e a agência meteorológica local registrou a chegada de várias ondas de tsunami.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o terremoto ocorreu às 23h15 (11h15 em Brasília) em frente a Misawa, na costa norte do Japão, a uma profundidade de 53 quilômetros.

A primeira onda de tsunami atingiu um porto em Aomori, na ilha principal do Japão, às 23h43 (11h43), informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

A agência declarou que várias ondas, de até 50 centímetros, chegaram posteriormente às costas.

A emissora pública NHK citou um funcionário de um hotel na cidade de Hachinohe, em Aomori, que afirmou que houve alguns feridos. Imagens ao vivo mostraram cacos de vidro espalhados pelas ruas.

Residentes de Hachinohe fugiram de suas casas para se refugiar na prefeitura, segundo a NHK.

O terremoto também foi sentido no centro urbano de Sapporo, onde os alarmes soaram nos celulares para alertar os moradores.

Um repórter da NHK em Hokkaido descreveu um tremor horizontal de cerca de 30 segundos que o impediu de ficar em pé.

A agência meteorológica havia alertado que era esperado um tsunami de até três metros na costa do Pacífico do Japão.

O porta-voz do governo Minoru Kihara instou os residentes a permanecerem em um local seguro até que o alerta fosse suspenso.

"Mesmo após a onda inicial, pode chegar uma segunda ou terceira onda de maior altura", disse à imprensa.

- Sem "anomalias" em usinas nucleares -

Kihara afirmou que, por enquanto, não havia recebido "relatos de anomalias" nas duas usinas nucleares do norte do Japão, e acrescentou que investigações estavam sendo realizadas em outras instalações nucleares.

Em 2011, um terremoto de magnitude 9,0 provocou um tsunami que deixou 18.500 mortos ou desaparecidos e causou uma devastadora fusão na central nuclear de Fukushima.

Pouco depois do terremoto desta segunda, a Tohoku Electric Power disse em uma publicação no X que os sistemas de segurança de sua usina nuclear de Higashidori, em Aomori, e de sua usina de Onagawa, na região de Miyagi, não apresentaram nenhuma anormalidade.

O Japão está localizado no Anel de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica.

O arquipélago, lar de cerca de 125 milhões de pessoas, registra aproximadamente 1.500 tremores por ano. A grande maioria é leve, embora os danos causados variem dependendo de sua localização e profundidade abaixo da superfície terrestre.

Os terremotos são extremamente difíceis de prever, mas em janeiro um painel governamental aumentou ligeiramente sua estimativa sobre a chance de um tremor significativo na fossa de Nankai, na costa do Japão, nos próximos 30 anos, situando-a entre 75% e 82%.