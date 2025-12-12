Terremoto de magnitude 6,9 na Escala Richter atinge o Japão

Um terremoto de magnitude 6,9 na Escala Richter atingiu o Japão. O país emitiu um alerta dos tremores para as regiões de Aomori, Hokkaido e Iwate. Na escala japonesa de 1 a 7, o país classificou com uma intensidade 4.

Na última segunda-feira (8), um tremor de magnitude 7,6 atingiu a mesma região do país. Mais de 90 mil pessoas tiveram de ser evacuadas.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que registra terremotos pelo mundo, o epicentro do tremor, registrado às 23h15 no horário local (11h15 pelo horário de Brasília), ocorreu no mar, a 80 quilômetros da cidade de Misawa, na região de Aomori, no nordeste do Japão.

O epicentro foi a 54 quilômetros de profundidade, segundo a Agência Meteorológica do Japão. Mas o tremor foi sentido em todo o norte do país.

Até a última atualização desta reportagem, 33 pessoas haviam ficado feridas, mas nenhuma com gravidade, segundo o governo japonês.