Tentativa fracassada de golpe no Benim deixou vários mortos, afirma governo

Várias pessoas morreram em Benim durante a tentativa fracassada de golpe de Estado no domingo, anunciou o governo nesta segunda-feira (8) após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros.

Um grupo de militares armados com fuzis anunciou na manhã de domingo, na televisão nacional, a destituição do presidente Patrice Talon.

Os militares justificaram sua operação pelo "deterioro constante" da segurança nesse pequeno país costeiro da África Ocidental, que nos últimos anos registrou um aumento da violência jihadista, sobretudo no norte.

Mas, horas depois, o presidente Talon apareceu na televisão para assegurar ao país que a situação estava "sob controle".

Alguns golpistas continuam foragidos e outros foram detidos, enquanto essa região da África se mobiliza para prestar ajuda, especialmente militar.

"O grupelho de soldados que organizou o motim havia planejado destituir o próprio presidente da República, submeter as instituições da República e questionar a ordem estabelecida", afirmou o secretário-geral do governo, Edouard Ouin-Ouro, no relatório do Conselho de Ministros.

"Num primeiro momento, propuseram-se a neutralizar ou sequestrar alguns oficiais-generais e superiores do Exército", acrescentou.

Na manhã de domingo ocorreram "violentos confrontos" entre os amotinados e a Guarda Republicana na residência do presidente Talon, que resultaram em "vítimas de ambos os lados", declarou.

O relatório também menciona a morte da esposa do diretor do gabinete militar do presidente, general Bertin Bada, "ferida mortalmente" algumas horas antes em outro ataque realizado pelos golpistas.

O governo acrescentou que retomou o controle da base de Togbin, em pleno Cotonou, onde realizou "bombardeios aéreos seletivos e cirúrgicos, sem colocar em perigo os bairros vizinhos".

Benim recebeu ajuda militar do Exército nigeriano e da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao), que anunciou o envio de soldados de quatro países da região.