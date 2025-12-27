Tempestade nos países nórdicos deixa dois mortos na Suécia e milhares de lares sem eletricidade

Duas pessoas morreram neste sábado (27) na Suécia, informaram as autoridades, enquanto uma tempestade que deixou milhares sem eletricidade atinge a Noruega, a Suécia e a Finlândia.

O Instituto Meteorológico e Hidrológico da Suécia emitiu alertas por ventos fortes em amplas zonas da metade norte do país, à medida que a tempestade Johannes atingia o território.

Foi registrada uma vítima fatal perto da estação de esqui de Kungsberget, no centro da Suécia.

"Devido à tempestade, uma árvore caiu sobre um homem", disse à AFP Mats Lann, da polícia de Gävleborg, acrescentando que a vítima foi levada ao hospital, mas morreu em decorrência dos ferimentos.

Mais ao norte, o fornecedor regional de eletricidade Hemab declarou que um de seus funcionários também havia falecido em um acidente "em campo".

Segundo a rede de televisão SVT, a morte também foi causada por uma árvore arrancada pela tempestade.

De acordo com a rádio pública finlandesa Yle, mais de 120 mil lares na Finlândia ficaram sem energia elétrica, sendo a parte ocidental do país a mais afetada.

A agência de notícias sueca TT informou que mais de 40 mil lares suecos também foram impactados pela falta de eletricidade.

O tráfego no aeroporto de Kittilä, no norte da Finlândia, teve de ser suspenso depois que um avião de passageiros e uma aeronave menor saíram da pista devido aos ventos fortes, informaram veículos de comunicação finlandeses, embora não tenham sido registrados feridos.