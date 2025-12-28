Tempestade deixa três mortos na Suécia

Três pessoas morreram na Suécia depois que uma tempestade atingiu os países nórdicos no sábado, com milhares de pessoas ainda sem acesso à energia elétrica neste domingo.

A tempestade, batizada de Johannes na Suécia, afetou grande parte do norte do país e o oeste da Finlândia.

Um homem de 60 anos que trabalhava na floresta foi atingido pela queda de uma árvore no sábado em Hofors, informou a polícia sueca neste domingo. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

Outras duas mortes foram registradas no sábado.

Uma vítima fatal foi registrada perto da estação de esqui de Kungsberget, no centro da Suécia. "Devido à tempestade, uma árvore caiu sobre um homem", disse à AFP Mats Lann, da polícia de Gävleborg.

Mais ao norte, o fornecedor regional de eletricidade Hemab declarou que um de seus funcionários também havia falecido em um acidente "em campo".

Segundo a rede de televisão SVT, a morte também foi causada por uma árvore arrancada pela tempestade.

As fortes rajadas de vento derrubaram árvores, interromperam o trânsito e provocaram cortes de eletricidade na Suécia e na Finlândia.

Na Finlândia, mais de 85.000 residências continuavam sem energia elétrica neste domingo.

As operadoras do setor alertaram que os trabalhos de reparo podem levar vários dias.

A agência de notícias sueca TT informou que pelo menos 40.000 residências no país continuavam sem eletricidade na manhã de domingo.