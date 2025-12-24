Televisão estatal síria relata bombardeios da Jordânia contra redes de tráfico de drogas

O Exército jordaniano lançou bombardeios contra redes de tráfico de drogas no sul da Síria nesta quarta-feira (24), informou a televisão estatal síria.

O canal estatal Al Ikhbariya relatou no Telegram que o Exército jordaniano bombardeou "redes de tráfico de drogas e depósitos de drogas no campo ao sul e leste" de Sueida.

Em um comunicado, o Exército jordaniano confirmou ter atacado "fábricas e oficinas usadas por traficantes de armas e drogas", sem especificar a localização.

Os militares acrescentaram que neutralizaram traficantes que organizavam o "contrabando de armas e drogas para o território jordaniano".

Um morador de uma área fronteiriça ao sul de Sueida disse à AFP, sob condição de anonimato, que o bombardeio "foi extremamente intenso e teve como alvo rotas do tráfico".

Durante a longa guerra civil na Síria, antes da queda de Bashar al-Assad em dezembro de 2024, a droga captagon tornou-se o segundo produto mais exportado. Esse tráfico serviu como uma importante fonte de financiamento para o governo deposto.

Essa droga estimulante sintética inundou os países da região e alguns dos vizinhos da Síria anunciaram apreensões ocasionalmente.