Tatiana Schlossberg, neta de John F. Kennedy, morre aos 35 anos após luta contra câncer agressivo

Tatiana era jornalista especializada em mudanças climáticas e meio ambiente. @jfklibraryfdn / Instagram / Reprodução

Tatiana Schlossberg, neta do ex-presidente norte-americano John F. Kennedy, morreu nesta terça-feira (30), aos 35 anos. Ela anunciou em novembro que estava em estágio terminal de um câncer agressivo. A morte foi comunicada pela família Kennedy através do Instagram.

Em artigo escrito para a revista The New Yorker, em novembro, Tatiana revelou que tinha menos de um ano de vida. Ela recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda em 2024, pouco depois do nascimento da filha.

O anúncio ocorreu na data que marca os 62 anos do assassinato do seu avô, que foi o 35° presidente dos EUA:

"Adicionei uma nova tragédia para a vida da nossa família. E não há nada que eu possa fazer para impedi-la", escreveu.

Tatiana era jornalista especializada em mudanças climáticas e meio ambiente. Ela tinha dois filhos pequenos, sendo que o mais velho tem apenas dois anos.

"Meu primeiro pensamento foi de que meus filhos, cujos rostos vivem permanentemente nos meus olhos, não se lembrarão de mim." O filho de Schlossberg nasceu em 2022 e sua filha, em 2024.

Tragédias familiares

A história da família é marcada por tragédias. Além do avô assassinado, um de seus tios, John F. Kennedy Jr, morreu em um acidente de avião com 38 anos de idade. O outro, Robert F. Kennedy, foi assassinado enquanto concorria à presidência. Sua avó, Jacqueline, morreu de câncer quando ela era bebê.