Taiwan quer ampliar acesso das mulheres à reprodução assistida

O governo de Taiwan propôs, nesta quinta-feira (11), ampliar o acesso à reprodução assistida a mulheres solteiras e casais de mulheres, em um contexto de envelhecimento da população e baixa natalidade.

Atualmente, a Lei de Reprodução Assistida permite que apenas casais heterossexuais tenham acesso a procedimentos como a fertilização in vitro.

O gabinete aprovou emendas à lei "com base no princípio fundamental do respeito à autonomia reprodutiva das mulheres", declarou em nota a vice-primeira-ministra, Cheng Li-chiun.

As emendas, que precisam ser aprovadas pelo Parlamento de maioria opositora, garantirão que "todas as famílias possam se desenvolver em igualdade sob a proteção legal", afirmou.

Taiwan é uma das sociedades mais liberais da Ásia e foi pioneira na legalização de casamentos homoafetivos na região em 2019.

A ilha, de regime democrático e com mais de 23 milhões de habitantes, enfrenta um desafio demográfico iminente e está prestes a se tornar uma "sociedade superenvelhecida", na qual 20% da população tem 65 anos ou mais.