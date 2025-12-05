Taiwan afirma que China mobilizou navios de guerra em 'operações militares'

Taiwan afirmou nesta sexta-feira (5) que a China mobilizou navios de guerra como parte de "operações militares" que se estendem por centenas de quilômetros, desde o Mar Amarelo até o Mar do Sul da China, representando uma "ameaça" para a região.

Pequim, que considera Taiwan como parte de seu território e ameaça usar a força para tomá-lo, não confirmou nem negou as manobras.

A China realizou nos últimos anos várias grandes manobras militares ao redor de Taiwan.

Este desdobramento é "significativo", indicou à AFP uma fonte dos serviços de segurança taiwaneses, sob condição de anonimato. Taipei não especificou o número de navios chineses detectados.

As operações não se limitam ao Estreito de Taiwan, mas se estendem desde o sul do Mar Amarelo até o Mar do Sul da China, próximo às ilhas Diaoyu, reivindicadas por Pequim e Tóquio, e alcançam até mesmo o Pacífico Ocidental, explicou a porta-voz do presidente taiwanês, Karen Kuo.

"Isso representa efetivamente uma ameaça (...) para toda a região", afirmou.

Nem as Forças Armadas chinesas nem os meios de comunicação estatais anunciaram um aumento da atividade militar na região em questão.

O porta-voz do Ministério da Defesa da China, Jiang Bin, disse nesta sexta-feira que o treinamento naval em alto-mar está em conformidade com o direito internacional e "não é dirigido contra nenhum país ou alvo específico".

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês afirmou que Pequim "tem seguido de maneira consistente uma política defensiva" e pediu às "partes relevantes" que não "reajam de forma desproporcional nem (...) caiam em exageros infundados".