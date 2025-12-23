Suprema Corte dos EUA mantém bloqueado o envio da Guarda Nacional para Chicago

A Suprema Corte dos EUA bloqueou nesta terça, 23, a administração Trump de enviar tropas da Guarda Nacional para Chicago, uma derrota significativa para os esforços do presidente de enviar tropas para repreender a imigração ilegal.

Os juízes rejeitaram o pedido de emergência da administração republicana para reverter uma decisão da juíza distrital dos EUA April Perry, que havia bloqueado o envio das tropas. Um tribunal de apelações também se recusou a intervir. A Suprema Corte levou mais de dois meses para agir.

A ordem da alta corte não é uma decisão final, mas pode afetar outros processos que contestam as tentativas de Trump de enviar militares para outras cidades lideradas por democratas.

"Nesta fase preliminar, o Governo não conseguiu identificar uma fonte de autoridade que permitisse aos militares executar as leis em Illinois", escreveu a maioria da alta corte.

O resultado é um raro revés na Suprema Corte para Trump, que havia conquistado vitórias repetidas em apelos de emergência desde que assumiu o cargo novamente em janeiro. A corte, dominada por conservadores, permitiu que ele banisse pessoas transgênero do exército, recuperasse bilhões de dólares de gastos federais aprovados pelo Congresso, agisse agressivamente contra imigrantes e demitisse líderes confirmados pelo Senado de agências federais independentes. (COM INFORMAÇÕES DA AP)