Soldado é encontrado morto com tiro na cabeça no interior da residência presidencial da Argentina

Residência principal da Quinta de Olivos. Luis Picarelli / Governo da Argentina

Um soldado de 21 anos foi encontrado morto e baleado na cabeça dentro da Quinta de Olivos, residência presidencial da Argentina, na província de Buenos Aires, nesta terça-feira (16). Ele foi identificado como Rodrigo Gómez.

O corpo do militar foi encontrado por volta das 5h e apresentava marcas de um disparo de arma de fogo longa na cabeça, conforme o jornal Clarín. Javier Milei, presidente da Argentina, estava no local no momento do incidente, mas não ficou ferido.

Em nota, o Gabinete Presidencial afirmou que "todas as hipóteses permanecem sob análise". A juíza federal Sandra Arroyo Salgado esteve na Quinta de Olivos para acompanhar o início das investigações.

Gómez era membro do Esquedrão Chacabuco. O militar atuava na segurança da residência do presidente argentino. Ele chegou a ser socorrido por um colega, mas não resistiu.