Sidney: responsável por desarmar atirador recebe elogios de autoridades e doação de bilionário

Ahmed al Ahmed, de 42 anos, identificado como o homem que desarmou um dos atiradores durante o ataque em Sidney (Austrália) no último domingo, 14, vem recebendo reconhecimento público por sua atitude. Enquanto autoridades políticas se manifestaram com agradecimentos, a comunidade civil se mobilizou em uma campanha de arrecadação de doações.

Ahmed é descrito como herói na iniciativa organizada para apoiá-lo após o ataque. "Esta campanha foi criada para demonstrar nossa gratidão e apoio a alguém que demonstrou uma coragem extraordinária quando mais precisamos", diz a descrição no GoFundMe.

A iniciativa já reúne mais de 19 mil doações e ultrapassa US$ 1 milhão arrecadados. A maior contribuição individual, cerca de US$ 66 mil, foi feita pelo bilionário Bill Ackman.

Ahmed precisou ser internado e passou por cirurgia após ser atingido por disparos durante a ação para conter o atirador. O governador de Nova Gales do Sul, Chris Minns, esteve no hospital nesta segunda-feira, 15, para visitá-lo.

Em uma publicação no Facebook, compartilhou uma foto ao lado de Ahmed e ressaltou: "Sem dúvida, mais vidas teriam sido perdidas se não fosse pela coragem altruísta de Ahmed. Obrigado".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também elogiou a ação durante discurso na Casa Branca. "Foi uma pessoa de enorme coragem. Ele enfrentou um dos atiradores de frente e salvou muitas vidas", declarou.

O ataque deixou 15 mortos e ocorreu em um local que sediava celebrações do Hanukkah, evento da comunidade judaica. Centenas de pessoas participavam do encontro quando os disparos começaram, e ao menos 42 ficaram feridas.