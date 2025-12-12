Sheinbaum convida papa Leão XIV a visitar o México

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse, nesta sexta-feira (12), que conversou por telefone com o papa Leão XIV e o convidou a visitar seu país.

A ligação ocorreu durante as celebrações do Dia de Nossa Senhora de Guadalupe, uma data importante para os fiéis católicos no México, em que milhões de pessoas visitam a Basílica de Guadalupe na capital mexicana.

"Nesta data tão especial para o povo do México, conversei por telefone com Sua Santidade, o papa Leão XIV, para convidá-lo a visitar nosso país", postou Sheinbaum na rede social X.

"Ele envia bênçãos e cumprimentos a todos neste dia de Nossa Senhora de Guadalupe", acrescentou.

No México, país de 126 milhões de habitantes, 78% da população se identifica como católica, segundo dados de 2020 do Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi).

A última vez que um papa visitou o México foi em 2016, quando Francisco esteve em cinco estados mexicanos. Antes, Bento XVI visitou o país em 2012 e João Paulo II fez cinco viagens para lá.