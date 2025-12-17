Secretário-geral da ONU pede "moderação" em meio às tensões entre EUA e Venezuela

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu "moderação" em meio às tensões em torno da recente decisão dos EUA de impor um "bloqueio total" aos petroleiros venezuelanos. "O secretário-geral está focado em evitar qualquer escalada adicional. O secretário-geral pede moderação e a imediata desescalada da situação", disse o porta-voz da ONU, Farhan Haq, em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

Segundo ele, Guterres acredita que qualquer diferença deve ser resolvida por meios pacíficos.

Se a Venezuela levar a questão para a ONU, grande parte disso provavelmente será uma questão a ser considerada pelos membros do Conselho de Segurança, enfatizou o porta-voz.