Secom: termina 67ª cúpula do Mercosul e Presidência Pro Tempore de Brasil é passada ao Paraguai

A 67ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados terminou há pouco, com a Presidência Pro Tempore do Brasil - que ficou no cargo neste segundo semestre de 2025 - passando o bastão para o Paraguai, o qual deve liderar o bloco nos seis primeiros meses de 2026. A informação foi fornecida pela Secretaria de Comunicação Social (Secom).