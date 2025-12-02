Putin recusa plano de paz com a Ucrânia: "Se a Europa quiser guerra, estamos prontos"

Putin discordou da posição de países europeus. NATALIA KOLESNIKOVA / POOL/AFP

Presidente da Rússia, Vladimir Putin recusou, nesta terça-feira (2), as propostas de líderes europeus e da Ucrânia ao plano de paz dos Estados Unidos.

— Não temos intenção de ir à guerra com a Europa, mas, se a Europa quiser e começar, estamos prontos — declarou Putin, que acusou os europeus de tentarem impedir os esforços dos Estados Unidos para pôr fim à guerra na Ucrânia.

— Os europeus estão incomodados por terem sido excluídos das negociações, mas (...) eles próprios se afastaram, foi uma iniciativa deles. Eles não têm um programa de paz, estão do lado da guerra — acrescentou.

Putin aconselhou os líderes europeus a abandonarem a "ilusão" de que podem infligir uma "derrota estratégica à Rússia" e voltarem "à realidade, com base na situação no terreno".

O mandatário se reunirá nesta terça-feira no Kremlin com o enviado norte-americano Steve Witkoff e o genro de Donald Trump, Jared Kushner, para discutir o plano de Washington para pôr fim ao conflito entre Rússia e Ucrânia.

Pontos recusados