González Urrutia, opositor de Maduro, se manifesta após libertações na Venezuela

Urrutia, que teve genro condenado a 30 anos de prisão por "terrorismo", critica posição do governo venezuelano. JOSE JORDAN / AFP

Edmundo González Urrutia questionou, nesta sexta-feira (26), a liberdade condicional concedida pelo governo venezuelano a 99 pessoas presas durante a crise que se seguiu à reeleição do presidente Nicolás Maduro.

González foi adversário de Maduro na eleição de julho de 2024 e alega ter vencido com ampla maioria.

O ministério que cuida de questões penitenciárias definiu, na noite de quinta (25), as libertações como "expressão concreta do compromisso do Estado com a paz, o diálogo e a justiça".

Leia Mais Venezuela liberta 60 opositores de Nicolás Maduro, detidos após eleições em 2024

Várias ONGs confirmaram a libertação de entre 45 e 63 "presos políticos", incluindo três adolescentes e uma médica de 65 anos condenada a 30 anos de prisão por "traição à pátria" após divulgar um áudio que continha críticas ao governante venezuelano.

"Celebrar uma libertação não implica normalizar o inaceitável", publicou Urrutia na rede social X.

"Aqueles que hoje estão de volta às ruas continuam privados de liberdade plena. Seguem com processos abertos, vigilância, ameaças implícitas, medo. São reféns! Pessoas detidas arbitrariamente, usadas para enviar mensagens, exercer pressão, disciplinar a sociedade e, em seguida, liberadas de forma seletiva, sem verdade ou garantias, quando convém ao poder", acrescentou o diplomata, de 76 anos.

O genro de González Urrutia, Rafael Tudares, foi condenado a 30 anos por "terrorismo", enquanto a família denunciava o seu desaparecimento forçado.