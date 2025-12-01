Rússia anuncia tomada do centro logístico de Pokrovsk em região  estratégica no leste da Ucrânia

Presidente russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodimir Zelensky. Arte ZH / AFP

A Rússia anunciou nesta segunda-feira (1º) a tomada de Pokrovsk, um importante centro logístico do leste da Ucrânia, e da localidade de Vovchansk, no nordeste.

De acordo com Folha de S. Paulo, essa é a maior vitória da Rússia desde fevereiro do ano passado, quando as forças do Kremlin tomaram Avdiivka, na mesma área de conflito.

Pokrovsk é uma posição estratégica, já que está na encruzilhada de várias estradas e linhas férreas que levam aos últimos bastiões das tropas ucranianas no front oriental.

Este anúncio da Rússia aumenta a pressão sobre a Ucrânia em meio às negociações de um plano impulsionado pelos Estados Unidos para encerrar o conflito. Está previsto que o enviado especial do presidente americano, Steve Witkoff, se reúna nesta terça (2) com o chefe de Estado russo Vladimir Putin em Moscou.

"O chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, informou a Vladimir Putin sobre a libertação das cidades de Krasnoarmeysk (nome russo de Pokrovsk) e de Vovchansk", informou a Presidência russa no Telegram.

O Kremlin indicou que o informe foi enviado ao presidente russo na noite de domingo, mas apenas publicado nesta segunda.

O Ministério da Defesa russo publicou imagens que, segundo afirmou, mostram soldados russos içando a bandeira na praça do centro de Pokrovsk.

A batalha por Pokrovsk já dura meses. Em setembro, centenas de soldados russos conseguiram se infiltrar na localidade, sobrecarregando as defesas ucranianas.