Rússia publica vídeo de drone derrubado em suposto ataque contra casa de Putin

O Ministério da Defesa da Rússia publicou, nesta quarta-feira (31), um vídeo de um drone derrubado durante um suposto ataque ucraniano nesta semana contra uma residência do presidente Vladimir Putin, que Kiev classifica como uma "mentira".

As autoridades russas afirmam que foi um ataque "terrorista" e "pessoal" contra o mandatário e alertaram que vão endurecer sua postura nas negociações para pôr fim à guerra.

Líderes ucranianos denunciaram a acusação como "inventada" para atrapalhar os esforços de paz e exigiram que a Rússia apresentasse provas do ataque.

No vídeo divulgado por Moscou, é possível ver um drone danificado sobre a neve em uma área florestal. O ministério assegura que o ataque foi "direcionado, cuidadosamente planejado e realizado em fases".

A pasta afirmou que o ataque começou às 19h00 locais de 28 de dezembro com um lançamento "maciço" de drones contra uma residência de Putin na região de Novgorod (noroeste), situada entre Moscou e São Petersburgo.

As autoridades russas não detalharam se o presidente estava no local naquele momento, mas indicaram que a casa não sofreu danos.

O ministério também divulgou o vídeo de uma suposta testemunha do ataque, um morador de uma aldeia próxima à residência.

A denúncia de Moscou ocorreu pouco depois de um encontro no domingo, na Flórida, entre os presidentes de Estados Unidos e Ucrânia, Donald Trump e Volodimir Zelensky.

Após a reunião, Trump assegurou que estavam "mais perto do que nunca" de um acordo para encerrar o conflito iniciado com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Zelensky afirmou, por sua vez, que a acusação russa era uma "mentira" destinada a "minar" estes esforços diplomáticos.

Na mesma linha, a chefe diplomática da União Europeia, Kaja Kallas, acusou Moscou de lançar "acusações infundadas" que são uma "distração deliberada" para o diálogo de paz.

"Moscou quer atrapalhar os progressos reais em direção à paz da Ucrânia e seus parceiros ocidentais", afirmou no X.