Rússia e Ucrânia voltam a trocar ataques com drones em infraestruturas de energia

Rússia e Ucrânia voltaram a trocar ataques com drones contra infraestrutura energética e alvos industriais, intensificando a pressão sobre setores estratégicos dos dois lados do conflito. Autoridades e empresas relataram danos a instalações de petróleo, gás e áreas industriais, além de restrições temporárias no transporte aéreo russo.

Em comunicado, a estatal ucraniana Naftogaz afirmou que a Rússia atacou instalações de produção da empresa Ukrnafta pelo segundo dia consecutivo.

Segundo a empresa, "quase 100 drones de ataque foram usados contra as instalações de produção da Ukrnafta".

A companhia informou que houve danos críticos e que os equipamentos danificados foram desligados.

Do lado russo, autoridades relataram ataques ucranianos durante a madrugada. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que pelo menos três drones que tinham como alvo a capital foram abatidos e que serviços de emergência foram enviados aos locais onde os destroços caíram, sem registro imediato de danos.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que unidades de defesa aérea destruíram 172 drones ucranianos durante a noite, "quase metade" sobre regiões que fazem fronteira com a Ucrânia.

Já o governador da região de Tula, Dmitry Milyaev, disse que destroços de um drone derrubado provocaram um incêndio em um local industrial.

No campo diplomático, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que "não é apropriado comunicar por meio da mídia" os formatos e detalhes de propostas dos EUA para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia.