Na ONU, Venezuela acusa EUA de "extorsão"; Rússia e China criticam pressão norte-americana

Embaixadores se reuniram na ONU nesta terça-feira. ANGELA WEISS / AFP

Durante reunião com embaixadores na Organização das Nações Unidas (ONU), o representante da Venezuela afirmou que os Estados Unidos estão submetendo Caracas à "maior extorsão" de sua história. Declaração acontece após os EUA anunciarem bloqueio naval para evitar a exportação de petróleo venezuelano.

— Estamos diante de uma potência que atua à margem do direito internacional, exigindo que nós venezuelanos abandonemos nosso país e o entreguemos. (...) Trata-se da maior extorsão de que se tem notícia em nossa história — afirmou Samuel Moncada no Conselho de Segurança da ONU.

Rússia e China também criticaram duramente a pressão militar e econômica dos Estados Unidos sobre a Venezuela, que chamaram de "comportamento de caubói" e "intimidação".

O presidente Donald Trump acusa Caracas de usar a venda de petróleo para financiar "o narcoterrorismo, tráfico de pessoas, os assassinatos e sequestros".

A Venezuela nega envolvimento com o narcotráfico e afirma que Washington busca derrubar seu presidente, Nicolás Maduro, para tomar as reservas de petróleo venezuelanas, as maiores do mundo.

— Os atos cometidos pelos Estados Unidos violam todas as normas fundamentais do direito internacional. (...) A responsabilidade de Washington também se evidencia nas consequências catastróficas dessa atitude de caubói — apontou hoje o embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, que descreveu o bloqueio como "uma agressão flagrante".

O representante chinês afirmou que o país se opões contra atos de intimidação:

— A China se opõe a todos os atos de unilateralismo e intimidação, e apoia todos os países na defesa da sua soberania e da dignidade nacional — declarou Sun Lei.

Brasil defende fim das violações da Carta das Nações Unidas

O Brasil acusa EUA de violar Carta da ONU com bloqueio a petroleiros venezuelanos e mobilização militar no Caribe, e exige o fim das ações. A manifestação foi apresentada pelo embaixador Sérgio Danese, durante reunião do Conselho de Segurança da ONU.

Como solução possível, o Brasil propõe diálogo entre EUA e Venezuela e oferece apoio a esforços do secretário-geral da ONU, conforme declarações do presidente Lula.

— O Brasil convida ambos os países a um diálogo genuíno, conduzido de boa-fé e sem coerção. Como o presidente Lula já declarou publicamente, seu governo estará preparado para colaborar, se necessário e com o consentimento mútuo dos Estados Unidos e da Venezuela. O Brasil também estará preparado para apoiar quaisquer esforços do secretário-geral nessa mesma direção — disse Danese.

EUA responde

O embaixador de Washington na ONU, Mike Waltz, respondeu às críticas:

— Os Estados Unidos farão tudo o que estiver em seu poder para proteger nosso hemisfério, nossas fronteiras e o povo americano.

Ele reiterou as acusações de Trump de que "Maduro é um fugitivo procurado pelas autoridades americanas e chefe da organização terrorista estrangeira Cartel de los Soles".

— De fato, Maduro e seu regime roubaram a eleição, e a comunidade internacional tem as provas — disse.

A Casa Branca aumentou para US$ 50 milhões (R$ 278 milhões) a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro.

Ameaça de novas sanções

Os EUA informaram à ONU nesta terça-feira (23), que irão impor e aplicar sanções "na máxima extensão" para privar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de recursos.

Waltz enfatizou que os EUA imporão sanções na máxima extensão para privar Maduro dos recursos que ele usa para financiar o cartel, que Washington designou como uma organização terrorista estrangeira junto com o Tren de Aragua.