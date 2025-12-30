Mundo

Conflito escalonando

Rússia diz que mísseis Oreshnik, com capacidade nuclear, entraram em serviço ativo

Armamento foi posicionado no país vizinho, Bielorússia. Anúncio acontece em meio as negociações entre Estados Unidos e Ucrância para mediar fim da guerra

