Rússia diz que mísseis Oreshnik, com capacidade nuclear, entraram em serviço ativo

Ministério divulgou um vídeo mostrando veículos de combate que fazem parte do sistema móvel de mísseis balísticos

O Ministério da Defesa da Rússia informou nesta terça-feira (30) que o sistema de mísseis Oreshnik, com capacidade nuclear, entrou em serviço ativo na Bielorrússia. O anúncio acontece enquanto os esforços dos EUA para intermediar um acordo para encerrar a guerra de quase quatro anos na Ucrânia entram em uma fase crucial.

O ministério divulgou um vídeo mostrando veículos de combate que integram o sistema móvel de mísseis balísticos de alcance intermediário atravessando uma floresta como parte do treinamento de combate.

O anúncio do ministério seguiu uma declaração do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, que disse no início deste mês que o Oreshnik havia chegado ao país. Lukashenko afirmou que até 10 desses sistemas de mísseis serão estacionados na Bielorrússia.

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou no início deste mês que o Oreshnik entraria em serviço de combate antes do final do ano. Ele fez a declaração em uma reunião com altos oficiais militares russos, onde alertou que Moscou buscará estender seus ganhos na Ucrânia se Kiev e seus aliados ocidentais rejeitarem as exigências do Kremlin nas negociações de paz. O armamento já havia sido utilizado pela Rússia contra a Ucrânia em novembro de 2024.