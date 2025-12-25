A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou nesta quinta-feira que o país deve empregar "todos os meios disponíveis para salvaguardar os interesses nacionais da Rússia no Báltico".

Segundo Zakharova, a atividade militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ao longo da fronteira com a região de Kaliningrado continua se intensificando, com cenários de ações ofensivas agressivas contra a Rússia sendo ensaiados.