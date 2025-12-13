Rússia deixa parte da Ucrânia sem energia; residências russas são atingidas por drones

Um ataque de drone ucraniano no sudoeste da Rússia matou duas pessoas, enquanto parte da Ucrânia ficou sem energia após ataques russos atingirem a infraestrutura energética do país, afirmaram autoridades neste sábado, 13.

O ataque de drone na região de Saratov, na Rússia, danificou um prédio residencial e várias janelas também foram quebradas em um jardim de infância e uma clínica, disse o governador Roman Busargin. O Ministério da Defesa do país afirmou que 41 drones ucranianos foram abatidos sobre o território russo durante a noite.

Já na Ucrânia, a Rússia lançou ataques noturnos de drones e mísseis em cinco regiões ucranianas, visando a infraestrutura energética e portuária. O Ministro do Interior da Ucrânia, Ihor Klymenko, informou que mais de um milhão de pessoas estavam sem eletricidade.

Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Rússia enviou mais de 450 drones e 30 mísseis para a Ucrânia durante a noite.