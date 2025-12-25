Rússia chama ações dos EUA contra Venezuela de pirataria e bandidagem

O governo da Rússia qualificou as ações militares dos Estados Unidos no Caribe, que têm como alvo a Venezuela, e incluem bombardeios a barcos que os EUA afirmam serem de traficantes e a captura de navios petroleiros, de "pirataria" e "bandidagem".

"Hoje estamos literalmente testemunhando ilegalidades no Mar do Caribe, onde práticas aparentemente há muito esquecidas de apropriação indevida da propriedade alheia - a saber, pirataria, saques e bandidagem - estão sendo revividas", disse hoje, 25, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, segundo a agência de notícias estatal russa Tass.

A Rússia já havia condenado a campanha dos EUA na terça-feira, 23, durante reunião do Conselho de Segurança da ONU. "A Rússia condena veementemente as tentativas dos EUA de desestabilizar a situação em torno da Venezuela e espera que o pragmatismo do presidente americano, Donald Trump, ajude a resolver o problema de forma legal", reiterou Zakharova nesta quinta-feira, em entrevista coletiva.