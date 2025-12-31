Rússia: ataque de Drones na região ucraniana de Odessa deixa 6 feridos, incluindo crianças

Drones russos atingiram edifícios residenciais e a rede elétrica de Odessa, no sul da Ucrânia, em um ataque noturno que deixou seis feridos, entre eles três crianças, informaram autoridades nesta quarta-feira (31).

Quatro prédios foram danificados, segundo Oleh Kiper, chefe da administração militar regional. A companhia DTEK relatou danos graves em duas de suas instalações de energia e disse que, só em dezembro, dez subestações que abastecem a região foram atingidas.

Ao longo de 2025, a Rússia intensificou ataques de longo alcance contra áreas urbanas da Ucrânia. Nos últimos meses, a ofensiva contra a infraestrutura energética ganhou força, em uma tentativa de privar a população de aquecimento e água encanada em pleno inverno.

Entre janeiro e novembro, mais de 2.300 civis ucranianos morreram e 11 mil ficaram feridos, segundo a ONU - alta de 26% ante o mesmo intervalo de 2024 e de 70% em relação a 2023.

Os bombardeios ocorrem em meio a nova rodada de esforços diplomáticos para pôr fim à guerra. No domingo, o presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu o homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, em seu resort na Flórida e afirmou que um acordo está "mais próximo do que nunca".

Zelenski deve se reunir na próxima semana com chefes de governo europeus que apoiam a busca por termos aceitáveis de paz. Fonte: Associated Press.