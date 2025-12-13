Rússia ataca navio civil turco com drone em águas internacionais, afirma Marinha da Ucrânia

A Marinha da Ucrânia divulgou, em seu canal de comunicação no Telegram, uma publicação sobre um ataque feito com drones pela Rússia a um navio civil turco em águas internacionais. De acordo com a postagem, a embarcação transportava óleo de girassol e 11 cidadãos da Turquia estavam a bordo, nenhum deles foi ferido.