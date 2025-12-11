Rússia afirma que derrubou 287 drones ucranianos

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que derrubou 287 drones ucranianos nas últimas horas, um dos números mais elevados para uma única noite em quase quatro anos de conflito.

Entre os drones "interceptados e abatidos" pela defesa aérea russa, 32 seguiam para Moscou, afirmou o ministério em um comunicado publicado no Telegram.

Os quatro aeroportos de Moscou interromperam temporariamente as operações, segundo a autoridade russa de aviação civil, a Rosaviatsia. O aeroporto Pulkovo, em São Petersburgo, informou que determinou o desvio de voos.

Na Ucrânia, o comandante da administração militar da região de Poltava afirmou que a Rússia atacou durante a noite instalações energéticas locais, ações que provocaram incêndios.

O diretor executivo da Naftogaz, operadora estatal de gás na Ucrânia, disse na semana passada à AFP que o país poderia enfrentar o inverno mais difícil desde o início da ofensiva russa em fevereiro de 2022.

Segundo ele, os ataques russos deste ano foram mais intensos e começaram mais cedo no período de frio, o que aumenta seu impacto.