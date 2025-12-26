Rússia acusa Ucrânia de 'torpedear' negociações sobre plano dos EUA

A Rússia acusou a Ucrânia, nesta sexta-feira (26), de querer "torpedear" as negociações sobre o plano dos Estados Unidos para pôr fim à guerra, sinalizando que o novo texto apresentado esta semana por Kiev "difere radicalmente" do que Moscou havia negociado com Washington.

"Nossa capacidade de fazer um último esforço e chegar a um acordo dependerá do nosso trabalho e da vontade política da outra parte. Sobretudo em um contexto em que Kiev e seus patrocinadores, especialmente dentro da União Europeia, que não são favoráveis a um acordo, redobraram seus esforços para torpedeá-lo", declarou na televisão o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Riabkov.

"Sem uma resolução adequada dos problemas que estão na origem desta crise, será simplesmente impossível chegar a um acordo definitivo", adicionou Riabkov, que pediu a manutenção dos "limites estabelecidos" pela cúpula entre os presidentes russo, Vladimir Putin, e americano, Donald Trump, no Alasca em agosto de 2025.

O chefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelensky, apresentou na quarta-feira a nova versão do plano americano, reformulada após as negociações com Kiev em relação à sua versão original divulgada há mais de um mês.

Este novo documento de 20 pontos propõe um congelamento no front sem oferecer uma solução imediata às questões territoriais e abandona duas exigências-chave de Moscou: a retirada das tropas ucranianas da região do Donbass e um compromisso juridicamente vinculativo da Ucrânia de não ingressar na Otan.

"Este plano, se é que pode ser chamado assim, difere radicalmente dos 27 pontos que elaboramos nas últimas semanas, desde o início de dezembro, em colaboração com a parte americana", afirmou Riabkov nesta sexta-feira.