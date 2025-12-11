Revista Time elege os "arquitetos da IA" como personalidades do ano em 2025

Capa da revista Time faz referência a foto de 1932, em que operários estão sentados sobre viga durante a construção do Rockefeller Plaza, em Nova York. Time / Divulgação

Os escolhidos para o título de personalidades do ano de 2025 da revista Time foram os chamados "arquitetos da IA", conforme anúncio feito nesta quinta-feira (11). Entre os nomes estão Elon Musk, CEO de empresas como X, Space X e Tesla, e Mark Zuckerberg, proprietário da Meta.

Além deles, a capa divulgada pela revista mostra, em imagem gerada por inteligência artificial (IA), outros CEOs como Lisa Su (AMD), Jensen Huang (Nvidia), Sam Altman (OpenAI), Satya Nadella (Microsoft). Na foto, os executivos aparecem sentados em uma estrutura de aço no topo de um prédio, em referência a foto de 1932, em que operários estão sobre uma viga durante a construção do arranha-céu Rockefeller Plaza, em Nova York.

"2025 foi o ano em que todo o potencial da inteligência artificial se revelou e quando ficou claro que não haveria volta", escreveu a revista em um post na rede social X.

A Time justificou a escolha afirmando que os arquitetos da IA inauguraram a era das máquinas e impressionaram e preocuparam a humanidade.