Reino Unido anuncia sanções contra o petróleo russo

O Reino Unido impôs nesta quinta-feira, 18, novas sanções a mais quatro empresas petrolíferas russas, aumentando a pressão ao Kremlin para colocar fim à guerra da Ucrânia.

"A ação de hoje corrói ainda mais o caixa de guerra de Vladimir Putin, reprimindo redes de evasão de sanções e enfraquecendo a máquina militar da Rússia", disse o governo britânico em comunicado.