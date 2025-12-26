Rede de trens de alta velocidade da China supera 50.000 quilômetros

A rede chinesa de trens de alta velocidade superou 50.000 quilômetros de linhas em operação com a inauguração, nesta sexta-feira (26), de um novo eixo ferroviário, informou a imprensa estatal.

O novo trecho liga a cidade de Xi'an, famosa por seu exército de soldados de terracota, e a de Yan'an, ambas na província de Shaanxi, segundo a televisão pública CCTV.

A rede ferroviária chinesa foi ampliada em 32% desde 2020, segundo a empresa estatal China Railway.

A linha Xi'an-Yan'an foi projetada para trens que podem circular a uma velocidade máxima de 350 km/h. O trajeto de 299 quilômetros poderá ser completado em 68 minutos, segundo a CCTV.