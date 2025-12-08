Questão territorial é a 'mais problemática' nas negociações sobre a Ucrânia, diz fonte que acompanha reuniões

A questão territorial é "a mais problemática" nas negociações para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, disse na segunda-feira à AFP uma fonte de alto escalão que acompanha as reuniões.

Moscou exige a retirada das tropas de Kiev de parte das zonas sob o seu controle.

"Esta exigência permanece em vigor e é a questão mais problemática", declarou a fonte, que acompanhou as negociações entre Ucrânia e Estados Unidos no fim de semana.

"Putin não quer assinar nenhum acordo se a Ucrânia não ceder territórios" no Donbass, região do leste da Ucrânia parcialmente tomada pelas tropas russas, acrescentou a fonte, que pediu anonimato.

Washington pressiona Kiev a aprovar "o mais rápido possível" um plano que encerre o conflito de quase quatro anos, mas a Ucrânia "não pode aceitar tudo sem examinar os detalhes", acrescentou.