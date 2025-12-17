Quem era Nuno Loureiro, físico português do MIT que foi assassinado nos EUA

Nuno Loureiro dirigia o Centro de Ciência de Plasma e Fusão do MIT. MIT Center for Theoretical Physics / Reprodução

O físico português Nuno Loureiro, de 47 anos, foi baleado na noite desta segunda-feira (15) e morreu na manhã de terça-feira (16). Ele era diretor do Centro de Ciência de Plasma e Fusão do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Até o momento, ninguém foi preso, e a polícia investiga o caso.

O ex-diretor do centro, Dennis Whyte, descreveu Loureiro como um cientista e uma pessoa brilhante. "Ele foi uma figura excepcional como mentor, amigo, professor, colega e líder, sendo universalmente admirado por sua atuação eloquente e compassiva", afirmou Whyte em entrevista ao MIT News.

Loureiro ingressou no MIT em 2016 e, no ano passado, foi escolhido para dirigir o Centro de Ciência de Plasma e Fusão. O laboratório é considerado um dos mais importantes do MIT e concentra pesquisas voltadas ao desenvolvimento de tecnologias de energia limpa, entre outras áreas científicas. À época em que assumiu o cargo, o centro contava com mais de 250 funcionários.

Casado, Nuno Loureiro nasceu e cresceu em Viseu, na região central de Portugal. Estudou em Lisboa antes de se mudar para Londres, onde concluiu o doutorado. Antes de ingressar no MIT, atuou como pesquisador em um instituto de fusão nuclear em Lisboa, conforme informações divulgadas no site da universidade americana.

A investigação sobre o assassinato ocorre em meio a um clima de apreensão nas universidades da região. A Brown University, outra instituição de prestígio localizada a cerca de 80 quilômetros, em Providence, Rhode Island, ainda se recupera de um tiroteio não solucionado que, no último sábado (13), deixou dois estudantes mortos e outros nove feridos.

Até esta terça-feira, os investigadores não anunciaram avanços significativos na identificação do autor dos disparos. No mesmo dia, o FBI informou não ter conhecimento de qualquer ligação entre os dois crimes.