Quatro detidos por lançar alimentos contra vitrine que protege joias da coroa britânica

Quatro pessoas foram detidas neste sábado (6) após lançarem alimentos contra uma vitrine que protege as joias da coroa britânica na Torre de Londres, anunciou a polícia, em uma ação reivindicada por um grupo de desobediência civil.

"Quatro manifestantes foram detidos, suspeitos de danos criminais" na Torre de Londres na manhã deste sábado, indicou.

A polícia acrescentou que a famosa fortaleza foi fechada ao público enquanto são realizadas as investigações.

O grupo Take Back Power ("Retomar o poder"), pouco conhecido pelo público, divulgou um vídeo da ação no X e afirmou que seus militantes lançaram creme inglês e bolo contra a vitrine.

A vitrine protege a coroa imperial, a mais famosa das joias da coroa britânica, adornada com milhares de pedras preciosas, em arminho e veludo púrpura. O monarca a reserva para ocasiões excepcionais.

A polícia foi chamada ao local pouco antes das 10h00 (7h00 em Brasília) e disse que "duas pessoas deixaram o local" após a ação. Mas quatro pessoas foram finalmente detidas e presas, informou.

O vídeo do Take Back Power, que se apresenta como um grupo de desobediência civil não violento, mostra uma militante tirando de sua bolsa um recipiente com torta de maçã e o arremessando contra a vitrine da coroa, enquanto outro militante despejou o conteúdo de um recipiente com creme inglês.

Vestidos com camisetas com o nome do grupo, declararam que "a democracia desabou" e afirmaram que estavam ali para "retomar o poder".

Eles reivindicam, entre outras coisas, a instauração de uma Assembleia Cidadã que poderia "impor impostos às grandes fortunas e reparar a Grã-Bretanha".

Seus métodos de ação lembram os de organizações como o Just Stop Oil, cujos militantes lançaram sopa contra Os Girassóis de Van Gogh na National Gallery. Esse grupo ecologista deixou de realizar ações espetaculares em março.